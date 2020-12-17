По словам Степанова, вакцинация является лучшим способом преодоления COVID-19.

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина рассчитывает получить вакцину с конца первого квартала до конца первого полугодия 2021 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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По словам Степанова, вакцинация является лучшим способом преодоления COVID-19.

«Сразу после создания глобальной инициативы COVAX (Всемирная инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19 - УНИАН) Украина сразу присоединилась к этой инициативе на получение соответствующего количества вакцин. В результате переговоров мы договорились, что получим 8 млн доз в рамках этой инициативы, и мы практически уже завершили подписание всех документов. Были поданы соответствующие заявки, и мы получили одобрение этой заявки», - сообщил он.

По словам министра, согласно инициативе COVAX «эти 8 млн доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года - мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы можем обеспечить соответствующую вакцинацию не менее - 4 млн наших граждан. Из 8 млн доз один человек получает две дозы».

Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах разработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее говорилось, что только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров