Медик уверен, что сама лишь вакцина не решит проблему.

"Не нужно расхолаживаться": врач спрогнозировал, поможет ли вакцина

Вакцинация от коронавируса является лишь одним из компонентов борьбы с COVID-19. Нужно продолжать придерживаться противоэпидемических правил - носить маски и не забывать о мытье рук и социальной дистанции.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Юрий Жигарев. Он уверен, что сама только вакцина не решит проблему.

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"Я хочу сказать, что не нужно расхолаживаться. Я слышу от некоторых пациентов и даже врачей, что вакцина придет и нас спасет. Нужно понимать, что вакцина - только одна из комплекса противоэпидемических мер, и если мы будем надеяться только на вакцину и не будем мыть руки, носить маски, принимать другие меры, — мы не сможем только с одной вакциной преодолеть эту ситуацию", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.

В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных. Предварительно, вакцина должна появиться в Украине в марте.

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Автор: Андрей Василюк