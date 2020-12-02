Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку будет существенно меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

55% украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября.

"55% готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (40% - не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае", - говорится в сообщении.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева.

Кроме того, согласно результатам опроса, 75% респондентов поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и ​​транспорте без масок, 25% - против этого. За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за нахождение в общественных местах и ​​транспорте без масок не изменилось. 60% поддерживают введение штрафов для учреждений, работающих несмотря на "карантин выходного дня", 37% - не поддерживают.

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Как проводился опрос

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Вакцина от коронавируса: новости

18 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса. По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). "Предварительные результаты исследования этой вакцины отметили 95% эффективности предупреждения развития COVID-19", - отметил он.

По словам Ляшко, в Минздраве поставили перед собой задачу "обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как за счет глобальных инициатив, так и за счет госбюджета Украины".

24 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о первом этапе вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритет прививок.

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Автор: Константин Гончаров