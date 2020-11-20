Минздрав рассчитывает получить до 20% доз вакцины от количества населения, это 8 млн доз.

Украина планирует до 7 декабря подписать все технические документы на получение вакцины от COVID-19 от фонда глобальной инициативы COVAX после ее регистрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он напомнил, что в мире сейчас 10 компаний, которые по информации ВОЗ, находятся на завершающей третьей стадии клинических испытаний и должны в ближайшем будущем их завершить.

"Украина сотрудничает со всеми возможными мировыми инициативами, чтобы украинцы получили вакцину как можно скорее после того, как она будет зарегистрирована. Одним из таких механизмов в мире является инициатива COVAX. Это глобальная инициатива, которая объединяет 172 страны мира", - сказал Степанов.

По его словам, Украина планирует получить до 20% доз вакцины от количества населения, это 8 млн доз.

"Вчера состоялся очередной этап заседания этой глобальной инициативы. Мы приняли участие. Итак, до 7 декабря мы должны подписать все технические документы. И рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины", - подытожил министр.

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Автор: Леся Лещенко