По словам премьера, правительство и офис президента намерены закупить более 8 млн запланированных доз.

Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19 на следующий 2021 год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также"ПЦР-тест был отрицательный": врач рассказал о первом в Украине пациенте с новым штаммом COVID-19«Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX», - отметил премьер.

По его словам, почти 3 млрд грн на эти нужды уже заложены в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.

Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

«На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС», - написал Шмигаль.

Вакцина против COVID-19 в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина