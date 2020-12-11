Для вакцинации в Украине создадут около 400 мобильных групп.

В Министерстве охраны здоровья будет проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

По его словам, планируется использовать комбинированный подход к проведению вакцинации - стационарно и с помощью мобильных групп.

Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - сказал Кузин.

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Вакцина от коронавируса в Украине:

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

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Автор: Денис Прядко