Вакцина от COVID-19: прививка для избранных и отсутствие коллективного иммунитета

Чтобы приблизительно понять, как в Украине будут обстоять дела с вакциной от COVID-19 в будущем году, можно попытаться сегодня получить прививку от… гриппа. К сожалению, недостаточное количество вакцин – результат отсутствия у власти стратегического мышления и банальных математических знаний.

Еще весной, закрывая страну на карантин, можно было предположить, что осенью, в сезон ОРВИ и гриппа, которые могут усложнять течение и без того не всегда простого COVID-19, спрос на антигрипп-прививки вырастет в разы. Можно было бы, но никто не предположил. Как следствие, найти одну нескольких сертифицированных в Украине вакцин, практически не представляется возможным.

По словам волонтера Ирины Гук, вакцин от гриппа в Украине катастрофически не хватает. Даже в частных клиниках прививают тех, кто давно бронировал, а в аптеках покупают или случайно (пока есть в течение часа), или по большому блату и знакомству: «Появилось хорошо забытое слово «достать». Это дает приблизительное представление о том, как в Украине когда-то будет с вакциной от COVID-19».

Как 4 миллиона украинцев превратились в 20% населения

Существует два механизма, по которым вакцина от коронавируса появится в Украине. Первый – стандартный: дистрибьютор заводит препарат на рынок Украины и его могут купить МОЗ, местные органы власти, кто угодно в аптеке.

Такая ситуация сейчас с вакциной против гриппа. Но говорить о таком пути для коронавирусной вакцины пока рановато, хотя в МОЗ и обещают «обеспечить иммунизацию как можно большего числа населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины».

Дело в том, что на данный момент нельзя даже предположить, какой будет цена вакцины. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов называл ориентировочную стоимость в 37 долларов. Но, однозначно, конечная цена еще не сформирована и может стать как ниже, так и выше, ведь продукт еще только начинают массово производить.

Второй механизм – инициатива COVAX (Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19). В нее вошло около 170 стран, есть доноры и реципиенты. Украина относится к последним, к тем, кто может рассчитывать на помощь.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно», - сообщил 19 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Как 4 миллиона человек внезапно превратились в 20% населения, если учесть, что в Украине приблизительно 42 миллиона граждан? На возмущенные вопросы Виктору Ляшко пришлось оправдываться: «Обновление: для тех, кто уже разгоняет «зраду». 20% населения, 8 млн доз и (!!!) 4 млн населения, так как сейчас речь идет о двукратном введении вакцины».

Объясним простыми словами. 20% населения страны – это, 8,4 млн человек. Приблизительно такое количество доз Украина должна получить по механизму COVAX. Производители вакцин считают, что эффект наступает при двукратном введении медикамента. Поэтому вакцинировать смогут только около 4 млн человек.

Следует брать во внимание и то, что не все дозы придут одновременно. По некоторым данным, первый транш может составить всего 3% от общего количества жителей страны.

Особенности вакцинации по-украински

По идее, эти вакцины должны помочь защитить наиболее уязвимые и важные части населения. Но украинцы уже высказывают сомнения, что прививаться в первую очередь будут те, для кого это жизненно важно. И вопрос не только в том, как вакцины от COVID-19 будут распределяться властями.

Эпидемиолог, медицинский директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк отмечает, что и сегодня от гриппа не спешат делать прививки именно те, кто находится в группе риска: пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Еще одна проблема – вероятный всплеск других заболеваний на фоне COVID-19. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Алла Волоха отмечает, что, к сожалению, есть родители, которые боятся вести детей на прививку в условиях пандемии. «Сейчас мы видим рост заболеваемости и смертности от кори. Мы боимся, что будет неблагоприятная ситуация с болезнями, против которых может проводиться вакцинация. Другие инфекции никуда не делись, а защита против них важна», - рассказывает она.

Но и это еще не все. Сразу после первых новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, в Украине появился… фальсификат медпрепарата. По словам медиков, ажиотаж вокруг вакцины будет только подстегивать мошенников. Поэтому следует готовиться, что подделок будет все больше.

Нельзя сбрасывать со счетов и российскую «вакцину». Кандидат биологических наук Дмитрий Демаш отмечает, что ни о китайском, ни о российском препарате толком ничего неизвестно. «По российской вакцине были опубликованы данные небольшого исследования, к которому было много вопросов без ответов. Какие побочные эффекты возникают? Как определяли ее эффективность? Научная среда любит, когда на вопросы отвечают, а когда в ответ тишина – начинаются подозрения», - говорит он.

Но, хотя ответов на эти вопросы нет, эту бодягу, похоже, уже завозят в Украину окольными путями. Более того, по словам кардиохирурга Бориса Тодурова, ею прививаются целыми семьями. Правда, с большой долей вероятности речь идет не о реальных разработках россиян (не факт, что они вообще что-то разрабатывали), а о том же фальсификате. То есть, мошенники уже набивают руку на том, как впаривать доверчивым украинцам фуфломицины под названием «российская вакцина от COVID-19». «Я слышала, что у нас уже три компании подпольно разливали какой-то препарат и продавали его как «российскую вакцину». Однозначно будет много фальсификата», - убеждена эпидемиолог Екатерина Сояк.

COVID-19 – это надолго

Эксперты сходятся во мнении, что появление вакцины от COVID-19 не означает быстрого снижения темпов распространения вируса. Во-первых, потому, что фармкомпании попросту не будут справляться со спросом – препарат нужен всем странам и в больших количествах. Во-вторых, потому, что поставляться он будет только с весны-лета 2021 года и в небольших количествах.

«В пресс-релизах пишут, что Pfizer обещает к концу 2020 года выпустить около 20 млн доз вакцины, Moderna – 10-20 млн доз (они планируют в течение месяца опубликовать предварительные результаты своих исследований), у AstraZeneca были остановки исследования. Так что сложно сказать, сколько доз вакцины они произведут до конца года. Предварительно сообщалось, что суммарное количество вакцин, которое может быть произведено в следующем году, составит 1,5-2 млрд доз. Но эти цифры могут быть как больше, так и меньше. В любом случае, понадобится еще пара лет, чтобы препаратом могли воспользоваться все желающие», - отмечает кандидат биологических наук Дмитрий Демаш.

По его словам, стоит ожидать и проблем, не связанных с научными и медицинскими вопросами. «Крупные фармкомпании уже несколько раз сообщали, что им банально может не хватить флакончиков для вакцины. Будет ли эта проблема решена в следующем году - сказать сложно», - говорит он.

Есть и еще один важный момент – логистика. «Представители Pfizer изготовили инновационный препарат, транспортировка которого должна выполняться примерно при -80°C. Его нужно перевозить в жидком азоте или на сухом льду, нарушать температурный режим нельзя вплоть до момента, когда препарат разморозят и введут пациенту. Соответственно, речь не идет о том, что все желающие смогут просто обратиться в клинику и сделать там укол. Вполне вероятно, что по стране будут передвигаться бригады с рефрижераторами для соблюдения «холодовой цепочки». Каким будет режим хранения вакцин других компаний пока сказать тяжело», - говорит Дмитрий Демаш.

Без ответа остается и вопрос, насколько долгим будет иммунитет после вакцинации. «Вряд ли это будет прививка на всю жизнь, но и несколько недель - маловероятно. COVID-19 ведет себя, как грипп, а от него мы делам прививки каждый год. Уже есть информация о разных штаммах SARS-CoV-2 и он может мутировать в дальнейшем», - говорит патофизиолог Василий Нагибин.

По его мнению, длительность иммунитета будет зависеть не только от того, как долго антитела находятся в крови, а от Т-лимфоцитов, «клеток памяти»: «Скажем, иммунитет от детских болезней остается не потому, что появились антитела на всю жизнь, а благодаря тому, что в лимфоузлах хранятся клетки памяти. Но «клетки памяти», которые появляются после вакцин от коронавируса, еще только исследуют. Теоретически иммунитет может длиться и полгода, но с момента сбора информации о действии вакцины прошло не так уж много времени», - добавляет он.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что вакцинироваться все равно стоит. Ведь так можно будет хотя бы прервать эпидцепочку. «Если этого не делать, все утихнет только тогда, когда все переболеют. Даже несколько недель иммунитета после вакцины помогут в борьбе с эпидемией», - считает Василий Нагибин.

Можно ли производить вакцину от COVID-19в Украине?

Понимание того, что вакцин от COVID-19 еще долго будет недостаточно для всех, желающих привиться, заставляет задуматься: почему бы национальным фармкомпаниям разных стран не присоединиться к выпуску важного лекарственного препарата? Тем более, что власти не стесняются время от времени упоминать о вакцине украинского производства. Однако специалисты развеивают иллюзии вокруг этого вопроса.

«В Украине производят только вакцину «АКДС», все остальные - привозные. Неоднократно встречал в прессе информацию о планах по локализации у нас производства одной из вакцин. Но это - «меморандумы о намерениях». Насколько это реализуемо на практике, сказать сложно», - говорит Дмитрий Демаш.

Ученый отмечает, что, с одной стороны, вакцину не так уж тяжело производить. Однако, для украинских фармкомпаний это означает запуск нового направления, которое не пересекается с тем, чем они занимаются сейчас: «Это можно сравнить с автоконцерном, который десятки лет «клепает легковушки», а надо сделать городские автобусы. Вроде и там, и там - кузов, двигатель, колеса, но технологии другие, нужны специалисты. Существует множество подводных камней».

Пока с уверенностью можно сказать только одно – в 2021 году эпидемия продолжится. Украинцы не создадут коллективный иммунитет, поскольку для этого у нас будет слишком мало доз вакцины. А властям надо не сетовать, что население поздно обращается за медицинской помощью и рассказывать о коллапсе медсистемы (это уже ни для кого не секрет), а уже сейчас заниматься вопросами транспортировки и хранения будущих вакцин. Чтобы весной у нас не повторилась история с ИВЛ и кислородом.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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