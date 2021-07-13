Сначала вакцины должны получить более бедные страны.

Всемирная организация здравоохранения осудила кампанию вакцинации от COVID-19 третьей дозой, поскольку вакцины для первых двух доз пока не получили более бедные страны.

Считается, что третья доза усилит защиту от штамма «дельта». Его обнаружили уже в 104 странах, пишет Радио Свобода.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус заявил, что во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики, а некоторые страны уже заказывают миллионы «третьих доз».

Он призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам.

Читайте такжеГермания предоставит Украине полтора миллиона доз вакцины от COVIDПо словам директора программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана, стремление вакцинировать население третьей дозой «обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты».

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Автор: Людмила Жерновская