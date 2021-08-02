Врачи говорят, что впервые в Украине провели так называемый "серкляж отчаяния" во время беременности сразу тремя малышами.

Ужгородские врачи провели уникальную для Украины операцию по спасению тройни недоношенных малышей - двух девочек и мальчика.

Операция проходила по авторской методике с рождением недоношенных детей в целых плодных пузырях, пишет издание "0312.ua".

Мать тройни была на 22 неделе беременности, тогда как продолжительность непатологической немногоплодной беременности человека составляет в среднем 38 недель, что соответствует 40 так называемым акушерским неделям. Однако плодный пузырь первой девочки из-за несостоятельности шейки матки выпал во влагалище, и это грозило смертью всем детям.

"Первая девочка, 1 100 г, в головном предлежании, второй мальчик, 1 000 г, находился в поперечном положении, рожденный за ножки, в целом плодном пузыре, третья девочка, 1 000 г, в поперечном положении тоже рождена в целом плодном пузыре", - отметил врач Руслан Федько.

Врачи заправили плодный пузырь женщине в матку и наложили мерсиленовый шов на шейку. Они провели так называемый "серкляж отчаяния" - наложение швов на шейку матки во время беременности, чтобы предотвратить преждевременное раскрытие и выкидыш.

Как сообщается, операция технически достаточно сложная даже при одноплодной беременности.

"До нас в Украине такой "серкляж отчаяния", а так его называют американцы, и он у них включен в национальные протоколы, на тройне еще не делал никто, и женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель",- рассказал врач.

Сейчас дети находятся в отделении интенсивной терапии.

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Автор: Катерина Комолова