С 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок.

"Укрзализныця" с 21 октября развернула на вокзалах пункты вакцинации от коронавируса. В первый же день привились 500 человек.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

"Сейчас такие пункты работают на семи вокзалах: в Киеве, Днепре и Львове - круглосуточно, на других вокзалах - по гибкому графику, его можно уточнить непосредственно на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем количество центров вакцинации увеличат.

Читайте такжеВ Укрзализныце подсчитали, сколько пассажиров уже не пустили на поезда из-за новых правилКроме того, на десяти вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирование на COVID-19.

"По состоянию на 17:00 протестирована почти тысяча пассажиров, в семи из них результат оказался положительным", - подчеркнули в компании.

Новые правила проезда в Украине

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен очередной рекорд вакцинации – вчера прививки против COVID-19 получили более 250 тыс. человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Автор: Анастасия Горбачева