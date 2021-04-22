В Украину на этой неделе прибыли вакцины для рутинной иммунизации, в частности для профилактики гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда можно делать другие прививки после вакцинации от COVID-19
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.
"На этой неделе в Украину прибыли вакцины для рутинной иммунизации. На днях прибыла рекомбинантная жидкая вакцина "Эувакс" для профилактики гепатита B в количестве 204,5 тыс. доз на сумму 3 млн 414 тыс. грн. Вчера прибыла вакцина для профилактики заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция, на сумму 5,7 млн грн. Также вчера мы получили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша в количестве 600 тыс. доз на сумму 2,7 млн грн", - отметила Шаталова.
Завтра, по ее словам, ожидается еще одна вакцина, предназначенная для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, на сумму 5,3 млн грн.
"Все они уже на следующей неделе поедут в регионы к людям", - добавила Шаталова.
Вас также могут заинтересовать новости
- Календарь прививок на 2021 год в Украине - график от Минздрава
- В Минздраве предупредили об угрозе эпидемии дифтерии
- В 2020 году украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями – ЦОС (инфографика)
- Минздрав предлагает расширить Национальный перечень основных лекарств
Главные новости Украины и мира на утро 22 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram