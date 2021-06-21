В Украине за сутки выявлено 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 375 человек; зафиксировано 16 летальных случаев; выздоровели 677 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 14 098 (в частности методом ПЦР-8 943, методом ИФА-1 147); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 008.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 229 846 человек;
- выздоровели - 2 152 140 человек;
- летальных исходов - 52 032;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 679 015.
Читайте такжеСтало известно, сколько медиков в Украине умерли от COVID-19 за полтора годаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 95 случаев;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 22 случая;
Житомирская область - 9 случаев;
Запорожская область - 22 случая;
Киевская область - 14 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 23 случая;
Николаевская область - 26 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 4 случая;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 14 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 4 случая;
Херсонская область - 7 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 7 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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