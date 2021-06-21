За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Николаевской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 375 человек; зафиксировано 16 летальных случаев; выздоровели 677 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 14 098 (в частности методом ПЦР-8 943, методом ИФА-1 147); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 008.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 229 846 человек;

выздоровели - 2 152 140 человек;

летальных исходов - 52 032;

проведено ПЦР-тестирований - 10 679 015.

Читайте такжеСтало известно, сколько медиков в Украине умерли от COVID-19 за полтора годаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 95 случаев;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 22 случая;

Житомирская область - 9 случаев;

Запорожская область - 22 случая;

Киевская область - 14 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 26 случаев;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 4 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 14 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 4 случая;

Херсонская область - 7 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 7 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая