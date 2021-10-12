Препарат "Супракс Солютаб", производства Италии, запрещен для хранения, реализации и применения в Украине.

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила хранение, реализацию и применение популярного антибиотика "Супракс Солютаб".

Об этом говорится в документе, который размещен на сайте Госслужбы.

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В распоряжении указывается, что препарат "Супракс Солютаб", производства Италии, запрещен для хранения, реализации и применения в Украине. Речь идет о капсулах по 400 мг определенных серий.

Причина указывается коммерческая. Все упаковки с соответствующими сериями необходимо немедленно изъять из оборота и отправить на утилизацию, передает РБК-Украина.

Что такое Супракс Солютаб

Супракс Солютаб – антибиотик с основным компонентом цефиксим. Это полусинтетический антибиотик, имеющий бактерицидное действие.

Его назначают при инфекциях верхних дыхательных путей, инфекциях ЛОР-органов, при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей. За пределами Украины препарат применяют при лечении болезни Лайма.

Препарат был разрешен для использования от 12 лет.

Цены в аптеках Украины за упаковку препарата начинаются от 780 грн.

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Автор: Виолетта Орлова