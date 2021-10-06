Среди заболевших коронавирусом за сутки - 1 тысяча 186 детей и 271 медработник.

В Украине за сутки 5 октября 2021 года зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Telegram- канале.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировали - 3 тысячи 745 человек;

умерли – 320 человек;

выздоровели - 4 тысячи 630 человек.

За сутки проведено 54 тысячи 386 тестов методом ПЦР.

В течение суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 миллиона 482 тысячи 518 человек;

выздоровели - 2 миллиона 273 тысячи 382 человека;

умерли - 57 тысяч 526 человек;

проведено ПЦР-тестирований - 13 миллионов 58 тысяч 358.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.

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Автор: Ольга Робейко