Коронавирус в Украине приобретает обороты / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В Украине за сутки 5 октября 2021 года зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Telegram- канале. 

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Также за прошедшие сутки: 

  • госпитализировали - 3 тысячи 745 человек;
  • умерли – 320 человек;
  • выздоровели - 4 тысячи 630 человек.
  • За сутки проведено 54 тысячи 386 тестов методом ПЦР.

В течение суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях. 

За все время пандемии в Украине: 

  • заболели - 2 миллиона 482 тысячи 518 человек;
  • выздоровели - 2 миллиона 273 тысячи 382 человека;
  • умерли - 57 тысяч 526 человек;
  • проведено ПЦР-тестирований - 13 миллионов 58 тысяч 358.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.

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Автор: Ольга Робейко