В Украине за сутки 5 октября 2021 года зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Telegram- канале.
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Также за прошедшие сутки:
- госпитализировали - 3 тысячи 745 человек;
- умерли – 320 человек;
- выздоровели - 4 тысячи 630 человек.
- За сутки проведено 54 тысячи 386 тестов методом ПЦР.
В течение суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 миллиона 482 тысячи 518 человек;
- выздоровели - 2 миллиона 273 тысячи 382 человека;
- умерли - 57 тысяч 526 человек;
- проведено ПЦР-тестирований - 13 миллионов 58 тысяч 358.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.