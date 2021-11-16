Так, за вчера в Украине от осложнений коронавируса умерли 838 человек - это больше всего с начала пандемии.

В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии.

Отметим, что предыдущий антирекорд – 833 смерти за сутки, был зафиксирован 9 ноября. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных.

Также по свежим данным Минздрава за вчера 21 914 украинцев выздоровели. Госпитализировали 2 264 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549) областях и в Киеве (1481).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в стране обнаружили 3 244 749 случаев COVID-19. Из них 77 985 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 664 373 — выздоровели.

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине количество госпитализаций в "ковидные" больницы и количество новых случаев COVID-19 сократилось на фоне роста заболеваемости в Европе. По его словам, впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает количество госпитализированных.

Ляшко также отметил, что стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 112 896 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 45 674, методом ИФА — 13 529. Также сделали 53 693 экспресс-теста на антиген к вирусу.

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Всего в стране провели более 15,2 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек.

Так, за прошедшие сутки, 15 ноября 268 088 людей вакцинировано против COVID-19. Из которых одну дозу вакцины получили 102 908, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 165 180 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине уже прививали 12 331 552 человека. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.

Напомним, в Украине, начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки от коронавируса сможет получить 1 тысячу гривень.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко