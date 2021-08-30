В Украине за сутки обнаружили 749 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 55 детей и 6 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки госпитализированы 583 человека; зафиксировано 18 летальных случаев; выздоровел 291 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 18 658 (в частности методом ПЦР - 9617, методом ИФА - 1650); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7391.
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- заболели - 2 284 940 человек;
- выздоровели - 2 206 683 человека;
- летальных исходов - 53 738;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 958 965.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 148 случаев;
Винницкая область - 32 случая;
Волынская область - 15 случаев;
Днепропетровская область - 72 случая;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 43 случая;
Запорожская область - 35 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область - 26 случаев;
Кировоградская область - 14 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 36 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 4 случая;
Сумская область - 13 случаев;
Тернопольская область - 48 случаев;
Харьковская область - 38 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине вчера прививки от коронавирусной болезни получили более 40 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"41 477 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021 года. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы - 28 157 человек", - сказано в сообщении.
Прививки делались 304 мобильными бригадами по иммунизации, в 1,1 тыс. пунктах прививок и в 354 центрах вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 млн 308 тыс. 725 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 3 млн 622 тыс. 915 человек.
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