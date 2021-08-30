За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Черновицкой и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки обнаружили 749 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 55 детей и 6 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки госпитализированы 583 человека; зафиксировано 18 летальных случаев; выздоровел 291 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 18 658 (в частности методом ПЦР - 9617, методом ИФА - 1650); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7391.

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заболели - 2 284 940 человек;

выздоровели - 2 206 683 человека;

летальных исходов - 53 738;

проведено ПЦР-тестирований - 11 958 965.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 148 случаев;

Винницкая область - 32 случая;

Волынская область - 15 случаев;

Днепропетровская область - 72 случая;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 43 случая;

Запорожская область - 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область - 26 случаев;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 36 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 49 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 13 случаев;

Тернопольская область - 48 случаев;

Харьковская область - 38 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера прививки от коронавирусной болезни получили более 40 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"41 477 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021 года. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы - 28 157 человек", - сказано в сообщении.

Прививки делались 304 мобильными бригадами по иммунизации, в 1,1 тыс. пунктах прививок и в 354 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 млн 308 тыс. 725 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 3 млн 622 тыс. 915 человек.

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Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева