За сутки заболели 586 детей и 646 медработников.

12 тысяч 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тысяча 470 человек, летальных случаев – 221, выздоровели – 10 тысяч 23 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 745 тысяч 123 человека, выздоровели – 355 тыс. 172 человека, летальных исходов – 12 тысяч 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тысяча 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Коронавирус в Украине: данные за предыдущие сутки

В Украине по состоянию на 30 ноября было зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, были госпитализированы - 1161 человек; летальных случаев – 114; выздоровел - 5771 человек.

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Автор: Ольга Робейко