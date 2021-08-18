За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

В Украине за сутки обнаружили 1447 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки было госпитализировано 677 человек; зафиксировано 40 летальных случаев; выздоровел 712 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 60 654 (в частности методом ПЦР-27 053, методом ИФА - 9 171); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 430.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 268 666 человек;

выздоровели - 2 198 220 человек;

летальных исходов - 53 336;

проведено ПЦР-тестирований - 11 726 235.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 181 случай;

Винницкая область - 52 случая;

Волынская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 93 случая;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 17 случаев;

Запорожская область - 51 случай;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область - 54 случая;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 35 случаев;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 44 случая;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 47 случаев;

Харьковская область - 89 случаев;

Херсонская область - 76 случаев;

Хмельницкая область - 45 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черновицкая область - 58 случаев;

Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая