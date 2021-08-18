В Украине за сутки обнаружили 1447 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки было госпитализировано 677 человек; зафиксировано 40 летальных случаев; выздоровел 712 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 60 654 (в частности методом ПЦР-27 053, методом ИФА - 9 171); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 430.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 268 666 человек;
- выздоровели - 2 198 220 человек;
- летальных исходов - 53 336;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 726 235.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 181 случай;
Винницкая область - 52 случая;
Волынская область - 13 случаев;
Днепропетровская область - 93 случая;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 38 случаев;
Закарпатская область - 17 случаев;
Запорожская область - 51 случай;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область - 54 случая;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 65 случаев;
Львовская область - 35 случаев;
Николаевская область - 19 случаев;
Одесская область - 130 случаев;
Полтавская область - 44 случая;
Ровенская область - 31 случай;
Сумская область - 33 случая;
Тернопольская область - 47 случаев;
Харьковская область - 89 случаев;
Херсонская область - 76 случаев;
Хмельницкая область - 45 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черновицкая область - 58 случаев;
Черниговская область - 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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