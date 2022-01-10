Вместе с тем только 20 тысяч украинцев привились от COVID-19 за сутки, а более 2 тысяч прошли ревакцинацию.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1969 человек: среди них - 94 ребенка и 41 медработник. Также зафиксировано 86 летальных случаев, 3517 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 1 064 людей с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 10 января.

Традиционно после долгих выходных фиксируют спад заболеваемости, днем ранее выявили 2810 случаев заражение.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (398), Харьковской (192) и Киевской (135) областях.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, когда появится COVID-сертификат для привитых бустерной дозойДанные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 704 442 случаи COVID-19. Из них 97 325 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,5 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Темпы тестирования населения в Украине довольно низкие. Так, за сутки лаборатории сделали только 24 283 теста коронавируса: методом ПЦР — 10 332, методом ИФА — 908. Также сделали 13 043 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 16,9 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки 20 376 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу - 12 350, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2 053.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу - 14 813 184 человека получили две дозы - 13 980 473 человека, дополнительную дозу - 6 224, а бустерную дозу - 20 462.

В стране в целом уже проведено 28 820 343 прививки.

Напомним, недавно Украина ввела бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. Речь идет об украинцах старше 18 лет.

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