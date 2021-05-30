За минувшие сутки госпитализированы - 1330 человек, летальных исходов - 84.

1 703 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировано - 1330 человек, летальных случаев - 84, выздоровел – 5 733 человека, проведено тестирований за сутки – 32 490.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 201 472 человека, выздоровел – 2 036 148 человек, летальных случаев – 50 472, проведено ПЦР-тестов – 10 171 955.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) и Киеве (96).

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Автор: Денис Прядко