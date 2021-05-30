1 703 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализировано - 1330 человек, летальных случаев - 84, выздоровел – 5 733 человека, проведено тестирований за сутки – 32 490.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 201 472 человека, выздоровел – 2 036 148 человек, летальных случаев – 50 472, проведено ПЦР-тестов – 10 171 955.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) и Киеве (96).
Читайте такжеВ Минздраве назвали количество зафиксированных осложнений после вакцинации от коронавируса
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине от коронавируса вакцинировали первый миллион граждан
- В Киеве стартовала массовая вакцинация от COVID-19: прививали первого из очереди в "Дії"
- Украина в июне получит более 1 миллиона доз вакцин против COVID-19: Ляшко рассказал подробности
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram