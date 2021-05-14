Количество выздоровевших за сутки более двух недель значительно превышает число инфицированных.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7562 человек - среди них 336 детей и 216 медработников. Зафиксировано 287 летальных исходов, 15 958 пациентов выздоровели, госпитализировали 2 195 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Количество выздоровевших за сутки более двух недель значительно превышает число инфицированных.

Количество активных больных COVID19 уменьшилась еще более чем на 8 тысяч: сегодня болеет 263 227 (на 8 683 человек меньше, чем за прошедшие сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 143 448 случаев коронавируса, из них 1 832 601 человека выздоровели и 47 620 умерли от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории за вчера сделали 79 452 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 889, методом ИФА — 14 118. Также сделали 31 445 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,7 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки прививку против коронавируса сделали 21 587 людям.

Всего первую из двух доз получили 918 162 человек и 8 358 — завершили вакцинацию.

Больше всего прививок за сутки проведено в:

г. Киев - 2 249 прививок; Днепропетровская область - 1 222 прививки; Донецкая область - 1 244 прививки; Закарпатская - 1 337 прививок; Ивано-Франковская область - 1 339 прививок; Львовская область - 1 384 прививки; Хмельницкая область - 1 037 прививок.

По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 людей.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко