За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

В Украине за сутки выявлено 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 58 детей и 11 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 810 человек; зафиксировано 64 летальных случая; выздоровели 4 934 человека.

Кроме этого проведено тестирований за сутки – 16 224 (в частности методом ПЦР – 8 822, методом ИФА – 1 176); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 226.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 202 494 человека;

выздоровели - 2 041 082 человека;

летальных исходов - 50 536;

проведено ПЦР-тестирований - 10 180 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), и г. Киев (63).

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 63 случая;

Винницкая область - 23 случая;

Волынская область - 40 случаев;

Днепропетровская область - 134 случая;

Донецкая область - 42 случая;

Житомирская область - 42 случая;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 69 случаев;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область - 58 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 46 случаев;

Николаевская область - 107 случаев;

Одесская область - 17 случаев;

Полтавская область - 16 случаев;

Ровенская область - 51 случай;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 32 случая;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 59 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая