В Украине за сутки выявлено 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 58 детей и 11 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 810 человек; зафиксировано 64 летальных случая; выздоровели 4 934 человека.
Кроме этого проведено тестирований за сутки – 16 224 (в частности методом ПЦР – 8 822, методом ИФА – 1 176); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 226.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 202 494 человека;
- выздоровели - 2 041 082 человека;
- летальных исходов - 50 536;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 180 777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), и г. Киев (63).
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 63 случая;
Винницкая область - 23 случая;
Волынская область - 40 случаев;
Днепропетровская область - 134 случая;
Донецкая область - 42 случая;
Житомирская область - 42 случая;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 69 случаев;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область - 58 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 13 случаев;
Львовская область - 46 случаев;
Николаевская область - 107 случаев;
Одесская область - 17 случаев;
Полтавская область - 16 случаев;
Ровенская область - 51 случай;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 32 случая;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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