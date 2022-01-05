С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тыс. 366 человек, умерли – 273.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 4 тыс. 571 больного COVID-19, в частности, заболели 210 детей и 112 медработников.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте такжеВ Украине изменили схемы комбинирования вакцин от COVID-19

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тыс. 366 человек, умерли – 273, выздоровели – 8 тыс. 439 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 млн 682 тыс. 659 человек; выздоровели - 3 млн 491 тыс. 793 человек; умерли – 96 тыс. 709. Сделано 16 млн 865 тыс. 938 ПЦР-тестов.

Бустерная доза:

5 января 2022 года стало известно о том, что в связи с введением обязательной бустерной дозы вакцины против COVID-19 в Украине открыта онлайн-запись на дополнительные прививки.