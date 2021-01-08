За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели - 778 тыс. 345 человек, умерли - 19 тыс. 588.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 166 детей и 179 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его данным, вчера, 7 января, госпитализировали 2 тыс. 402 человека, умерли - 83, выздоровели - 5 тыс. 131.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели - 778 тыс. 345 человек, умерли - 19 тыс. 588. Проведено 5 млн 733 тыс. 555 ПЦР-тестирования.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 7 января во всем мире подтвердились 87 млн 186 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1,8 млн случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидеры по количеству заражений:

США - 21,3 млн человек;

Индия - 10,4 млн человек;

Бразилия - 7,9 млн человек;

Россия - 3,2 млн человек;

Великобритания - 2,8 млн человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (361 тыс.), далее идут Бразилия (198 тыс.), Индия (150 тыс.), Мексика (129 тыс.) и Британия (77 тыс).

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

7 января коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 8997 человек. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за сутки госпитализированы 2567 человек; летальных исходов – 148; выздоровевших – 11316 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 099 493 тыс. людей; выздоровели – 773 214 лица; летальных случаев – 19505.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2041 летальных случая от вируса. Подтверджених случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031.

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Автор: Светлана Закелова