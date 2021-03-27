С начала вакцинальной кампании привиты более 192,2 тыс. человек.

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинорованы 17 тысяч 939 человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

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Он отметил, что наибольшее количество прививок вчера было сделано в Киеве (1 тыс. 650 прививок) Днепропетровской области - 1 тыс. 320, Киевской области - 1 тыс. 170, Львовской области - 1 тыс. 060, Сумской области - 1 тыс. 080 и Херсонской - 1 тыс. 190.

Прививки делали 180 мобильных бригад по иммунизации и в 493 пунктах прививки.

Всего с начала прививочной кампании привиты 192 тыс. 264 человека, из них получили 1 дозу - 192 тыс. 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 тыс. 308 человек.

Вакцинация от COVID-19 в мире

В мире по состоянию на утро 27 марта сделали более 518 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Кампании по вакцинации стартовали в 140 странах. Последний показатель составлял примерно 13,1 млн доз за день, отметило агентство.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США - 136,7 млн доз;

Китай - 91,3 млн доз;

страны ЕС - 65,2 млн доз;

Индия - почти 57 млн доз;

Великобритания - 32,3 млн доз.

В то же время лидерами по темпам вакцинации являются Сейшелы (65,8% населения ввели по меньшей мере одну дозу вакцины), Мальдивы (61,2%), Израиль (57,6%), Великобритания (43,9%) и Чили (32,8%).

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Надя Пришляк