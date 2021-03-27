За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинорованы 17 тысяч 939 человек.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Читайте такжеИнфекционист объяснила, можно ли получить первую дозу вакцины Covishield, а вторую – CoronaVac
Он отметил, что наибольшее количество прививок вчера было сделано в Киеве (1 тыс. 650 прививок) Днепропетровской области - 1 тыс. 320, Киевской области - 1 тыс. 170, Львовской области - 1 тыс. 060, Сумской области - 1 тыс. 080 и Херсонской - 1 тыс. 190.
Прививки делали 180 мобильных бригад по иммунизации и в 493 пунктах прививки.
Всего с начала прививочной кампании привиты 192 тыс. 264 человека, из них получили 1 дозу - 192 тыс. 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 тыс. 308 человек.
Вакцинация от COVID-19 в мире
В мире по состоянию на утро 27 марта сделали более 518 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Кампании по вакцинации стартовали в 140 странах. Последний показатель составлял примерно 13,1 млн доз за день, отметило агентство.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- США - 136,7 млн доз;
- Китай - 91,3 млн доз;
- страны ЕС - 65,2 млн доз;
- Индия - почти 57 млн доз;
- Великобритания - 32,3 млн доз.
В то же время лидерами по темпам вакцинации являются Сейшелы (65,8% населения ввели по меньшей мере одну дозу вакцины), Мальдивы (61,2%), Израиль (57,6%), Великобритания (43,9%) и Чили (32,8%).
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезни, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.
- Все прививки являются добровольными и бесплатными.
- В Украине пока что прививки делают только вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
- "Блата" не будет: иммунолог рассказал, кому в Украине достанется вакцина Pfizer
- Степанов рассказал, когда Украина возобновит поставки индийской вакцины CoviShield
- ВОЗ призвала состоятельные страны поделиться дозами вакцины от коронавируса с бедными
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram