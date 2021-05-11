Госпитализировали 1 084 людей с подозрением или подтвержденным заболеванием.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2208 человек - из них 89 детей и 34 медработника. Зафиксировано 119 летальных случаев, 8617 пациентов выздоровели. Госпитализировали 1 084 людей с подозрением или подтвержденным заболеванием.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных и является самым низким за последние три месяца. 8 февраля за сутки обнаружили 2141 инфицированного после этого фиксировался рост заболеваемости.

Больше всего новых случаев обнаружили в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 124 535 случаев коронавирус, из них 1 777 370 человек выздоровели и 46 631 умерла от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине

Стоит заметить, что проведенное количество тестов тоже довольно низкое. Лаборатории осуществили 21 974 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 349, методом ИФА — 3 467. Также сделали 5 158 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,6 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

За сутки прививку от коронавируса сделали 2 194 людям. Ни одной прививки в течение 10 мая не сделали в Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях.

Прививка проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки.

Всего первую из двух доз получили 865 588 человек и 695 — завершили вакцинацию.

По состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко