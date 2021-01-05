В случае создания в Украине реестра вакцинированных против коронавируса лиц вносить туда персональные данные пациентов можно будет только с их письменного согласия.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" адвокат по медицинскому праву Алла Цимановская. При этом она отметила, что отказ от вакцинации - это "личная ответственность пациента".
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"В проекте постановления Верховной Рады о национальном плане вакцинации населения Украины вносятся только те данные, которые являются статистическими, то есть предполагается, что такие данные будут только в отношении количества вакцинированных лиц, а также о влиянии вакцины на состояние распространения коронавируса в Украине. То есть персонализированных данных не будет предусмотрено в данном реестре. В случае, если такой реестр будет персонализированный, то есть будут указаны сведения о ФИО, или дата рождения, или адрес регистрации вакцинированных лиц, такие данные должны быть представлены с предоставлением согласия пациента, который вакцинируется", - пояснила она.
По словам юристки, такую информацию необходимо будет обрабатывать в соответствии с Законом Украины О защите персональных данных.
"В отношении обработки персональных данных, вакцинированное лицо должно предоставить однозначное письменное согласие на обработку таких данных. В случае, если оно не предоставило такое согласие, информация не должна быть обработана со стороны Минздрава или департаментов, которые будут отвечать за ведение реестров. Кроме того, информация о пациенте является врачебной тайной и должна быть обеспечена анонимностью со стороны медицинских работников и другого персонала, находящегося в трудовых отношениях в учреждениях здравоохранения", - отметила Цимановская.
На вопрос, зачем этот реестр нужен, адвокат ответила: "Наша позиция такова, что отказ (от вакцинации - ред.) фиксируется с указанием персональных данных, имени, фамилии и отчества пациента, который отказался от вакцинации, и в будущем, если он заболел COVID-19, в правительства и медицинских заведениях, отвечающие за вакцинацию, есть подтверждение, что пациент отказался, и это личная ответственность пациента".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству ускорить создание реестра вакцинированных лиц.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
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