Кислород предприятие группы "Метинвест" передает больницам бесплатно.

Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Со 2 апреля входящий в группу "Метинвест" комбинат начал бесплатно передавать кислород в больницы Запорожской области.

Читайте такжеЕще одну больницу Мариуполя оборудовали новой системой распределения кислорода для лечения больных коронавирусомОтмечается, что всего "Запорожсталь" сможет отдавать медучреждениям региона порядка 450 тонн медицинского кислорода ежемесячно.

Генеральный директор предприятия Александр Мироненко рассказал, что получение лицензии для производства медицинского кислорода - достаточно долгий и напряженный процесс.

"... Но мы ("Запорожсталь", - УНИАН.) прошли этот долгий путь, понимая, что в борьбе в коронавирусом наша помощь будет остро нужна людям", - отметил Мироненко.

С самого начала пандемии COVID-19 "Запорожсталь" и группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова, оказывают помощь запорожским больницам в виде аппаратов ИВЛ, экспресс-тестов и средств защиты от коронавируса. Также было профинансировано строительство кислородной станции, которая обеспечит подачу кислорода к 172 койко-местам.

Справка. ПАО "Запорожсталь" — одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Основными потребителями продукции комбината на внутреннем рынке и во многих странах мира являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, с/х машиностроения, производители изделий бытовой техники.

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Автор: Иван Бойко