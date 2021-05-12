Кроме того, за сутки почти 20 тысяч украинцев выздоровели после COVID-инфекции. Больше всего новых случаев в Киеве.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4538 человек - среди больных 180 детей и 142 медработника. Зафиксировано 356 летальных исходов, 19 766 пациентов выздоровели. Госпитализировали 1 349 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Количество активных больных COVID-19 уменьшилось еще более чем на 15 тысяч: сегодня болеет 284 950 (на 15 584 человека меньше, чем за прошедшие сутки).

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 129 073 случая коронавируса, из них 1 797 136 человек выздоровели и 46 987 умерла от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 71 383 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 38 959, методом ИФА — 12 617. Также сделали 19 807 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели 9,7 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки прививку от коронавируса сделали 18 264 людям. Всего первую из двух доз получили 882 619 человек и 1 928 - завершили вакцинацию.

Больше всего прививок сделали в г. Киеве (1 217 прививок), Днепропетровской (1 649 прививок), Запорожской (1 190 прививок) и Львовской (1 881 прививки) областях.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко