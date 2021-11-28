В Украине за сутки COVID-19 нашли менее чем у 8 тысяч человек.

Коронавирус в Украине в субботу, 27 ноября, диагностировали у 7 483 человек, в частности, у 105 медиков и 774 детей.

За сутки от COVID-19 в нашей стране умерли 400 человек, сообщил Telegram-канал МОЗ Украины.

В сообщении отмечается, что вчера госпитализированы 3 456 человек, а выздоровели – 10 270.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 28 ноября:

Общее количество заболевших – 3 422 023 человека;

Общее количество выздоровевших – 2 910 237 человек;

Общее число жертв – 85 117 человек;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 15 819 249.

Напомним, 26 ноября коронавирус в Украине нашли у 14 200 человек, выздоровели – 22 946, госпитализированы 3 305 пациентов, а умерли 568 инфицированных.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 26 ноября две дозы вакцины в нашей стране получили 10 808 676 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк