Сейчас от COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы.

Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад для обеспечения доступности вакцинации людей в селах.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеУкраинцы могут аннулировать свои поддельные COVID-сертификаты: как это сделать (видео)В частности, во время совещания было акцентировано внимание на необходимости побуждения сельского населения к вакцинации.

Следовательно, Минздрав планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения.

В свою очередь, вице-премьер-министр ‒ министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" работают пункты тестирования и прививки, на КПВВ "Станица Луганская" – только тестирование.

Президент отметил необходимость организации возможности вакцинации и на КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. Кроме того, третью дозу уже получили 20 тысяч украинцев.

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