Вместе с тем за минувшие сутки 36 289 украинцев вакцинированы против COVID-19.

За минувшие сутки, 3 января, коронавирус в Украине зафиксировали у 1746 человек, в том числе 87 детей и 21 медработник. Это меньше, чем накануне (1804 положительных тестов).

По данным Минздрав, от осложнений умерли 135 человек, а 3 629 — выздоровели. С подозрением или подтвержденным COVID-19 госпитализировали 970 человек.

Отметим, в Украине традиционно спад заболеваемости после долгих выходных, третий день подряд количество инфицированных за сутки не превышает 2000.

Читайте такжеВ Минздраве сказали, продлится ли срок действия COVID-сертификата после бустерной дозы

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (364), Харьковской (141) и Полтавской (129) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 678 088 случаев COVID-19. Из них 96 436 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,4 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 25 762 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 11 633, методом ИФА — 1 340. Также сделали 12 789 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,8 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине вчера 36289 граждан получили прививки от COVID-19. Первую дозу получили 8511 человек, вторую дозу - 27421. Дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную – 261.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 млн 721 тыс. 822 человека, из них получили две дозы вакцины – 13 млн 762 тыс. 162, получили дополнительную дозу – 4 тыс. 159 человек, бустерную – 5 тыс. 713.

Вас также могут заинтересовать новости: