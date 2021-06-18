Этот проект стартует в этом году из областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать мировому уровню ведущих европейских клиник.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск больниц нового формата по лучшим мировым стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня медицинского работника. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

Зеленский определил одним из приоритетов качественную инфраструктуру и надлежащие условия для работы медиков.

По словам президента важна работа медиков в современных заведениях по современным методикам на современном оборудовании, где ничто не мешает сосредоточиться на главном – лечить людей, спасать жизни.

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«Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, как старые лифты, неудобные кровати, устаревшее оборудование либо коммуникации», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре станет новый проект – это запуск больниц нового качественно другого формата по лучшим мировым стандартам.

«Больницы одинаково комфортны, как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект в этом году с областных клинических и областных детских больниц, которые должны соответствовать мировому уровню ведущих европейских клиник и здесь речь не только о столице и городах-миллионниках – проект будет реализован в каждой области Украины», - рассказал он.

По словам главы государства, эти медицинские учреждения станут примером качества и основой планов для дальнейшего обновления всех больниц во всей нашей стране.

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Автор: Константин Гончаров