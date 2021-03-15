Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.

В Украине после прививки вакциной от коронавируса побочные эффекты наблюдаются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

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В частности, президент поинтересовался реакцией людей на вакцинацию. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Также министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают работающие с больными COVID-19 медики, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

На сегодня более 258,6 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

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Автор: Константин Гончаров