С начала пандемии в Украине выявили 2 240 753 случая заражения.

В пятницу коронавирус подтвердили еще в 507 образцах. Среди новых инфицированных 41 ребенок и 33 медики.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава.

За минувшие сутки с осложнениями болезни госпитализировали 364 инфицированных, 809 граждан выздоровели, а 20 скончались.

С начала пандемии в Украине выявили 2 240 753 случая заражения. Из них 2 176 919 граждан выздоровели, 52 592 умерли.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировано рекордное в стране количество вакцинаций за суткиЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

В четверг обнаружили 655 случаев коронавируса.

В последнее время в Украине наблюдается ниспадающая волна заражений. Однако специалисты советуют не спешить с выводами, ведь опасный штамм "Дельта", который уже был выявлен в стране у двух прибывших из России, может повлиять на ход ситуации с COVID-19.

По данным ООН, коронавирус может стать более смертоносным из-за проблем с распределением вакцин в мире. Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы "как минимум удвоить объем" и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX, убеждены в организации.

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Автор: Яна Ставская