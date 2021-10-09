За все время пандемии в Украине обнаружили 2 529 913 случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на утро, 9 октября, в Украине подтвердили 15 908 новых случаев инфицирование коронавирусом (из них детей – 1 477, медработников – 298).

Об этом информирует Минздрав Telegram.

В пятницу с осложнениями болезни госпитализировали 3 571 человека, в то же время 5 364 выздоровели, а 250 скончались.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 529 913 случаев инфицирования COVID-19, из них 2 287 846 выздоровели, а 58 331 – летальные.

Читайте такжеВ отделениях "Укрпошты" будут вакцинировать от коронавирусаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

Коронавирус в Украине

В пятницу новых инфицированных коронавирусом было еще 16 362.

Из-за роста больных в Украине заговорили об усилении карантина. Так, 8 октября, уже 13 областей имели показатели "оранжевой зоны". Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

В Киеве пока объявлять локдаун не собираются, но продолжают усиленно готовиться к возможному переходу в "красную зону", говорится, в частности, о введении спецпропусков в общественный транспорт.

Кроме того, Минздрав уже составил перечень профессий, от которых потребуют обязательной вакцинации от коронавируса.

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Автор: Яна Ставская