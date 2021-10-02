За все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека.

По состоянию на утро 2 октября в Украине подтвердили еще 11 809 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 104 ребенка и 235 медработников.

Об этом сообщает в Telegram Коронавирус_инфо.

2 692 больных госпитализировали с осложнениями коронавируса, 203 человека умерли, в то же время 3 469 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека, из них 2 261 924 выздоровели, а 56 649 умерли.

Читайте такжеВ МОН рассказали о ситуации с вакцинацией педагоговЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 октября в Украине выявили 12 034 новых случая COVID-19. Также за сутки было госпитализировано 2637 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 3264 человека.

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Автор: Виолетта Орлова