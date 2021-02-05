Степанов подчеркнул, что запрет - это самодеятельность на местах.

Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему сотни семей в Украине столкнулись с ограничением прав на партнерские роды якобы из-за вспышки коронавируса.

Глава Минздрава подтвердил, что запрет на партнерские роды — это самодеятельность в регионах, пишет Ракурс.

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"Мы уже проводили соответствующие совещания... Никаких ограничений, подчеркиваю, никаких ограничений (на партнерские роды — ред.), не было установлено в нашей стране. Единственная вещь, которая существовала, что при поступлении в учреждение здравоохранения, - надо было сделать тест. Сейчас, когда у нас уже есть быстрые тесты на коронавирус, это делается за 15 мин. Все эти тесты закуплены за государственные средства — почти 6 млн тестов, которые, в частности, были распределены и на родильные дома. Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз посмотрим, каким образом нормативно обязать (медучреждения — ред.), чтобы не было таких вещей как отмена партнерских родов", — заявил Степанов с трибуны парламента в пятницу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем женщинам, у которых даже подтверждено коронавирусную инфекцию, рожать вместе с мужчинами.

В Украине из 7 тысяч рожениц — 79% рожали на партнерских родах.

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Автор: УНИАН