До сегодняшнего дня вакцинацию осуществляли мобильные бригады медиков.

В Украине открываются 565 стационарных пунктов прививок против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. К организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц», - сказал он.

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По словам министра, согласно «дорожной карте» вакцинации, кампания по вакцинации происходит в 5 этапов.

«На первом этапе происходили прививки людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции по борьбе с пандемией. Прежде всего, это медики больниц, которые оказывают помощь больным COVID-19, медики из инфекционных отделений, также военные, которые выполняют задачи в зоне ООС», - сказал Степанов.

По его словам, на втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни.

"Это, в том числе, остальные медицинские работники, которые работают не только в отделениях, предоставляя помощь больным COVID-19. С этой недели мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа вакцинации - это иммунизация семейных врачей... В целом в течение второго этапа вакцинации мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, работников сферы общественного здоровья и людей, которые задействованы в работе социальной сферы", - пояснил министр.

Он уточнил, что всего в рамках второго этапа вакцинации Минздрав планирует развернуть более 2,5 тыс. пунктов прививок, их будут разворачивать после того, как будут поступать новые партии вакцин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 тыс. 25 человек, из них получили 1 дозу – 111 тыс. 24 человека завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 человек.

В лист ожидания на вакцинацию записались 309 тыс. 826 человек.

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Автор: Леся Лещенко