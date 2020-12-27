За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине обнаружили 6 113 новых случаев коронавирусной болезни. Сейчас в стране заболели 1025989 людей.
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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в течение суток госпитализированы 1674 человека. Зафиксировано 72 летальных случая.
В то же время 6621 пациент выздоровел.
За сутки осуществлено 24978 тестирований на коронавирус.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 17774 летальных случая. Выздоровели – 658538 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
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