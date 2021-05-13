26 тысяч доз зарезервированы для второй дозы пациентам, которые привились с 24 февраля.

Пункты прививок в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Facebook.

В то же время 26 тысяч зарезервированы для второй дозы пациентам, которые прививались с 24 февраля.

Читайте такжеВ НАН рассказали, есть ли угроза вспышки опасного "черного грибка" в УкраинеВакцина закончилась в: Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Вакцинация первой дозой в пунктах прививок в этих регионах возобновится после получения новой партии вакцины.

Сейчас мобильные бригады медиков вакцинируют, работников медучреждений, пожилых людей и персонал специализированных интернатов препаратами Sinovac (CoronaVac) и Pfizer (Comirnaty).

Этими же препаратами вакцинируют спасателей, патрульных, военнослужащих, пограничников, священников, соцработников, украинских спортсменов, которые едут на Олимпиаду в Токио, и педагогов, привлеченных к проведению ВНО.

Вакцинация в Украине

С начала кампании по состоянию на 12 мая в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 901 105 человек, две дозы – 3828 человек (два человека получили первую дозу за рубежом).

Украина получила 1,2 миллиона доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках СOVAX – 367 тысяч вакцин от AstraZeneca-SKBio и 117 тысяч доз Comirnaty/Pfizer.

До конца мая ждут еще 705 тысяч доз вакцины в рамках COVAX. Еще около 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

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Автор: Яна Ставская