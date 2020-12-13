При этом, по словам медика, возможности медицинской системы Украины по хранению вакцины ограничены.

В Украине есть оборудование для хранения вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз. Сама вакцина от COVID-19 появится в Украине не раньше, чем в апреле 2021 года.

Об этом в эфире "Обозревателю" рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз", – сообщил он.

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Медик добавил, что температура -70 градусов предусмотрена для хранения вакцин, но транспортировать к месту проведения вакцинации их можно в обычном холодильнике.

"Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более 5 дней", – подчеркнул медик.

В то же время Курпита предупредил, что из-за ограниченных способностей оборудования для хранения вакцин Украина не сможет сразу закупить всю партию.

"При правильной организации логистики Украина может обеспечить надежное хранение и доставку вакцин. Но это точно не будет сразу те 8 миллионов, о которых заявлял Минздрав", – сказал он.

"Я думаю, что вакцина не поступит в Украину раньше, чем в апреле следующего года",- спрогнозировал врач.

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Автор: Андрей Василюк