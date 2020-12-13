Врач рассказал о возможности хранения вакцины от коронавируса в Украине / фото REUTERS

В Украине есть оборудование для хранения вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз. Сама вакцина от COVID-19 появится в Украине не раньше, чем в апреле 2021 года.

Об этом в эфире "Обозревателю" рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз", – сообщил он.

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Медик добавил, что температура -70 градусов предусмотрена для хранения вакцин, но транспортировать к месту проведения вакцинации их можно в обычном холодильнике.

"Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более 5 дней", – подчеркнул медик.

В то же время Курпита предупредил, что из-за ограниченных способностей оборудования для хранения вакцин Украина не сможет сразу закупить всю партию.

"При правильной организации логистики Украина может обеспечить надежное хранение и доставку вакцин. Но это точно не будет сразу те 8 миллионов, о которых заявлял Минздрав", – сказал он.

"Я думаю, что вакцина не поступит в Украину раньше, чем в апреле следующего года",- спрогнозировал врач.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

  • Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
  • Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
  • Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
  • В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
  • 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
  • И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

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Автор: Андрей Василюк