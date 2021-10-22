На сегодня заняты на 54% койки с подведенным кислородом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что сегодня в Украине 64 тысячи коек выделены для лечения больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Всего в Украине сегодня 64 тысячи коек выделены для лечения больных COVID...Пациентами, которые нуждаются в кислородной терапии, занятые на сегодня 54% коек с подведенным кислородом", - рассказал чиновник.

Он напомнил, что в пиковые нагрузки весенней волны COVID-19 в Украине было выделено 80 тысяч "ковидных" коек.

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"Соответственно, мы готовы увеличить количество "ковидных" коечных ресурсов еще по крайней мере на треть. Но мы должны помнить, что расширение "ковидных" коек - это появление риска неоказания полноценной медицинской помощи пациентам с другими болезнями", - сказал Ляшко.

Министр также рассказал, что для защиты медицинских работников в Украине сформирован запас средств индивидуальной защиты. Он уточнил, что на сегодня есть около 22,7 млн костюмов, халатов, более 42 млн масок и 8 млн респираторов.

Ляшко добавил, что с апреля по сентябрь Национальная служба здоровья Украины перечислила учреждениям здравоохранения почти 5 млрд грн на лечение пациентов с коронавирусной болезнью. В сентябре, по его словам, стоимость лечения одного пациента, в среднем, составляет 22 тыс. грн.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковская