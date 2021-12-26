За сутки коронавирус диагностировали, в частности, у сотен детей.

Коронавирус в Украине в субботу, 25 декабря, диагностировали у 2 810 человек, среди них 240 детей и 30 медиков.

За сутки выздоровели 4 279 пациентов, а умерли – 138 человек, говорится на Telegram-канале Минздрава Украины.

В ведомстве добавили, что вчера из-за COVID-19 были госпитализированы 1 832 человека.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 26 декабря:

Всего заболели 3 645 124 человека;

Общее число жертв – 94 838 человек;

Общее количество выздоровевших – 3 428 212 человек;

Всего сделано 16 669 943 ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, 24 декабря в Украине зафиксировали 5 276 новых случаев заболевания коронавирусом. От осложнений умерли 268 инфицированных, а 15 639 человек – выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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