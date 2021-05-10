По состоянию на утро 10 мая в Украине обнаружили 2 817 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.
Об этом говорится в опубликованных данных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
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9 мая в больницы с осложнениями госпитализировали 1 414 человек, в то же время 1 279 выписали. Также 9 002 выздоровели, а 119 умерли.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 122 327 граждан: 1 768 753 выздоровели, а 46 512 умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
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