В Тернополе зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди воспитанников детсада.
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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
Отмечается, что по состоянию на 09:00 18 февраля среди воспитанников дошкольного учебного заведения зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Все пострадавшие посещают младшую группу.
С целью установления причин и условий возникновения заболевания специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки инфекции. В частности, специалисты лаборатории отобрали питьевую воду на бактериологическое, санитарно-химическое и вирусологическое исследования, суточные пробы приготовленных блюд за 18 февраля, сырье и смывы с объектов внешней среды.
Также по приказу директора детсада будет приостановлено функционирование младшей группы до завершения вспышки.
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