Секретарь СНБО сообщил, что не болел коронавирусом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов советует употреблять чеснок и лук для поддержания внутреннего иммунитета во время распространения коронавирусной инфекции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам.

В частности, он сказал, что лично не болел коронавирусом.

"Мне нельзя болеть, у меня работы много", - заявил Данилов.

"Я употребляю обязательные витамины. Во-вторых, есть понимание и когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук - это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержания внутреннего иммунитета, - это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы", - добавил Данилов.

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Автор: Виталий Саенко