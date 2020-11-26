В Украине все чаще говорят о введении нового локдауна.

Перед введением локдауна Верховная Рада должна принять ряд законов в поддержку бизнеса.

Об этом рассказала народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24". Она отметила, что сейчас ожидается регистрация в ВР соответствующих законопроектов, которые должен внести Кабмин.

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"Нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент (о помощи бизнесу — ред.). Мы ждем их регистрации, их внесет Кабмин, это должно произойти сегодня, максимум завтра - то есть, до конца недели. Мы надеемся на консенсус всех фракций, чтобы их принять быстро на следующей пленарной недели, чтобы они сразу вступили в силу. Чтобы не растягивать это на неделе. Это очень важно. Если не принять эти компенсаторные меры, для бизнеса будет очень сложно пойти на еще один локдаун", — сказала она.

Сама Кравчук поддерживает идею введения локдауна.

"Когда вводили карантин выходного дня, я тогда выступала за полный локдаун, поскольку половинчатыми мерами мы, очевидно, не достигли противоэпидемических целей. Тем не менее, негативное влияние на бизнес уже было, и это была неравная конкуренция, поскольку часть заведений работала, часть не работала. Преимущественно пострадал малый бизнес. В условиях эпидемии на первом месте жизни людей, но должен быть какой-то расчет со стороны Кабмина, когда они вводят те или иные ограничительные меры. Правда, я считаю, что декабрьский период перед праздниками очень важен для прибылей бизнеса. Здесь очень важно вместе с врачами еще обсуждать, смотреть математику и моделирование увеличения количества больных. Я больше сторонник варианта, чтобы именно на новогодние праздники сделать локдаун, потому что все равно будет большая мобильность и перемещение людей, и будут высокие риски. А декабрьский период важен экономически. Если не будет прибылей у предпринимателей, будет очень сложно пережить локдаун", — сказала она.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк