Шестерых больных госпитализировали.

В поселке Сергеевка Одесской области заболели 30 воспитанников детского санатория. У детей диагностировали гастроэнтероколит - предположительно в результате отравления.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, все заболевшие – дети в возрасте до 15 лет. Они жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры.

У 17 больных течение болезни средней тяжести, шестерых из них госпитализировали и сейчас уже выписали. Остальные 13 детей находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медиков.

В санатории проводится эпидемиологическое расследование, отобраны пробы пищевых продуктов, сырья, питьевой воды и смывов с объектов среды. Также проведено обследование работников пищеблока и контактных детей. Проведена заключительная дезинфекция.

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Сейчас уже известно, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемического режима и нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

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Автор: Дмитрий Захаров