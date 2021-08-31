Медики допускают, что смерть ребенка наступила вследствие острой сердечно-легочной недостаточности на фоне повышения температуры.

В Ривненской области умерла годовалая девочка, которую вчера медики вывели из состояния клинической смерти.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ривненской облгосадминистрации Олег Вивсяник, повторная остановка сердца зафиксирована сегодня, 31 августа, в 3 часа ночи.

По его информации, реанимационные мероприятия результата не дали.

Читайте такжеВернули с того света: в Ривненской области медики спасли годовалого ребенка"Ребенок умер в 7 часов утра 31 августа в областной детской больнице, куда был доставлен бригадой медиков из лечебного учреждения города Дубно", - рассказал он.

Сейчас проводится расследование причин смерти девочки. Медики допускают, что она умерла вследствие острой сердечно-легочной недостаточности на фоне повышения температуры.

Спасение годовалой девочки в Ривненской области

Вечером 30 августа в городе Дубно Ривненской области медики скорой помощи вывели из состояния клинической смерти годовалого ребенка.

В частности, к ним обратилась мать девочки, сообщив, что у ее дочери температура 39°C, а кожа посинела.

После оказания помощи ребенка транспортировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

Автор: Петр Хромых